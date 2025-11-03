TV LIVE ·
UNIRSM: in arrivo due studenti brasiliani dell’Instituto Federal do Maranhão

Frequenteranno i corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media, per effetto di un protocollo attuativo firmato dai Rettori Carlos Cesar Teixeira Ferreira e Corrado Petrocelli

3 nov 2025
UNIRSM: in arrivo due studenti brasiliani dell’Instituto Federal do Maranhão

Prosegue il processo di internazionalizzazione dell'Università di San Marino: in arrivo, a inizio 2026, due studenti brasiliani dell’Instituto Federal do Maranhão, che frequenteranno - in uno short programme - i corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media. A dare nuovo impulso alla collaborazione fra le due realtà accademiche, innescata nell’aprile scorso attraverso un memorandum, la firma di un protocollo attuativo che apre le porte agli arrivi dal Sud America. Documento sottoscritto la scorsa settimana dai Rettori Carlos Cesar Teixeira Ferreira e Corrado Petrocelli. 

Leggi il comunicato stampa di UNIRSM





