UNIRSM: incontro pubblico su "linguaggio di genere nei mass media”
Relatrice la professoressa associata del dipartimento di scienze umane dell'Università di San Marino, Maria Elena D'Amelio. Tre gli assi tematici principali: linguaggio come inclusione, rappresentazione e diritti di genere.
Il mondo della comunicazione al centro dell'incontro pubblico organizzato dall'Associazione 121 all'Università di San Marino. Relatrice la professoressa associata del dipartimento di scienze umane dell'Università di San Marino, Maria Elena D'Amelio. Nel suo intervento focus su come con parole e immagini si contribuisca a modellare la realtà sociale, determinando chi viene riconosciuto e legittimato nello spazio pubblico.
Tre gli assi tematici principali: linguaggio come inclusione, rappresentazione e diritti di genere. Attenzione particolare quindi alle discriminazioni legate a genere, orientamento, razza, classe ed età che si intrecciano nella vita sociale e giuridica.
Nel servizio l'intervista a Maria Elena D'Amelio (Professoressa associata UNIRSM)
[Banner_Google_ADS]