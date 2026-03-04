ISTRUZIONE UNIRSM: prima visita dei Capitani Reggenti in tutte le sedi dell'ateneo A conclusione della mattinata consegnati ai Capi di Stato, nell'aula manga dell'ateneo, i sigilli dell'Università

Un segno di vicinanza e grande interesse delle istituzioni per il presente e il futuro dell'Università di San Marino. I Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini e dal rettore Corrado Petrocelli, hanno fatto visita a tutte le sedi dell'ateneo sammarinese. Prima tappa ingegneria al WTC di Dogana: presentato il complesso che comprende anche i corsi di economia e scienze dalla direttrice Anna Corradi. La visita è poi proseguita al Dipartimento di Scienze Umane. I Capi di Stato sono stati accolti dal direttore di dipartimento Luigi Guerra e dai docenti; a seguire tappa alla Segreteria Studenti.

I Reggenti si sono poi diretti in Centro Storico: in via Salita alla Rocca la visita al Dipartimento Storico Giuridico e alla Scuola sammarinese di alta formazione con il direttore IGS Paolo Pascucci e per concludere, accompagnati dal responsabili Riccardo Varini l'appuntamento alla sede di Design nell'Antico Monastero Santa Chiara. A conclusione della visita consegnati ai Capitani Reggenti, nell'aula manga dell'ateneo, i sigilli dell'Università.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione) e Corrado Petrocelli (Rettore UNIRSM)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: