UniRsm: si cerca sede per dipartimento scienze umane

L'Università di San Marino cerca una sede per il Dipartimento di Scienze Umane e la Segreteria Studenti, nell'ambito del quale – nello specifico – si svolgono programmi formativi come il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media, una serie di Master in ambiti che includono i Disturbi Specifici di Apprendimento, attività di formazione rivolte agli operatori di specifici settori all'interno del contesto sammarinese, per esempio in quello scolastico. A tal proposito è stato pubblicato un bando pubblico per l'individuazione di un immobile, tempo fino al 27 gennaio per presentare le offerte. L’immobile dovrà essere collocato nel centro storico o nelle zone limitrofe.



