Uniti per il Libano: su Rtv il concerto per sostenere gli abitanti di Beirut

Artisti uniti per supportare la popolazione libanese. A Parigi il grande concerto "Insieme per il Libano", nello storico teatro dell'Olympia, con musicisti francesi e internazionali, organizzato per aiutare gli abitanti di Beirut in seguito all'esplosione del 4 agosto scorso. L'evento, andato in scena il primo ottobre, è stato prodotto da France Televisions e questa sera andrà in onda su Rtv a partire dalle 20.55.

Direttore artistico: il trombettista jazz libanese Ibrahim Maalouf. Per il concerto, la tv e radio francese hanno collaborato con la Croce Rossa per una raccolta fondi. Un live importante che mette in rete le emittenti del circuito Ebu. Uno degli scopi, ha spiegato l'organizzazione, è proprio "mettere insieme emittenti e pubblico, per sensibilizzare e connettere persone attraverso i continenti".



