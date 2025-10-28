INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO Università di San Marino, Petrocelli: “10 anni di crescita esponenziale” La lectio magistralis di Luciano Canfora “I Pestelli della Guerra” inaugura l'Anno Accademico 25/26, l'ultimo, dopo 10 anni di mandato per il Rettore Petrocelli. Occasione di bilanci, per fissare il valore dell'Ateneo nella comunità.

L'Università “riflette su stessa, si racconta”, ribadisce i valori identitari davanti alla comunità: i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, autorità politiche, civili, militari e religiose, la stessa grande famiglia dell'Ateneo. Un bilancio che il Rettore, Corrado Petrocelli allarga a tutto il suo mandato, lungo 10 anni di crescita esponenziale su tutte le dimensioni: numero di studenti, offerta di corsi e specializzazioni, moltiplicazione delle sedi, collaborazioni in ambito internazionale, i riconoscimenti, l'accreditamento. Non dimentica di ribadire la mission dell'Università nel “disegnare la coscienza civile”, quale “spazio fisico, vivo e vitale, in cui gli studenti non debbano mai volgere la testa e lo sguardo da un'altra parte. E' stato il nostro sogno – dice - l'istituzione che abbiamo cercato di costruire”.

“Tutti i risultati che abbiamo ottenuto, che abbiamo conquistato, alcuni sono davvero notevoli, vedi gli ultimi riconoscimenti europei che abbiamo avuto – osserva Petrocelli - li abbiamo conquistati insieme, grazie alla condivisione, grazie all'unità, grazie alla passione che studenti, personale, docente, tecnico-amministrativo hanno profuso con il loro impegno in questi anni. Abbiamo fatto passi da gigante, senza montarci la testa, ma abbiamo ottenuto grandi risultati, insperati forse dieci anni fa e quindi possiamo guardare al futuro adesso con maggiore speranza e maggiore tranquillità”.

Il Segretario all'Istruzione e Università, Teodoro Lonfernini ricorda le sfide dell'Ateneo: le infrastrutture nella priorità dello studentato; il potenziamento dei corsi in inglese; la continuità nel finanziare la ricerca, lanciando la nascita dell'Ufficio dedicato alla progettazione europea per partecipare ai programmi di finanziamento UE. Ma parte dal valore dell'Ateneo per il territorio, quale motore di crescita sociale, culturale ed economica. “L'Università – commenta Lonfernini - rappresenta non soltanto un momento di carattere formativo ed educativo di alto livello, ma - come spesso ripeto - anche tutta l'attività relativa alla 'terza missione', al suo inserimento all'interno della nostra comunità rappresenta un grande valore aggiunto per quella vicinanza che c'è tra le istituzioni, le realtà del nostro Paese e la nostra Università”. Non dimentica “il valore della conoscenza come strumento di contrasto alla violenza, all'ignoranza, alla manipolazione della storia” portando dritto al cuore dell'evento, con la lectio magistralis del Direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, Luciano Canfora, nell'Anno che l'Ateneo ha dedicato al tema della pace (in fase di chiusure le pratiche per portare a San Marino due studenti palestinesi). Legato all'Università di San Marino dal 1989, Canfora offre una disamina storico-filosofica profonda partendo dalla stretta attualità, dal titolo “I pestelli della guerra”. “I pestelli - spiega il Direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, Luciano Canfora - sono uno strumento di cucina, di cui un grande commediografo antico si è divertito a parlare a proposito di una pace nella quale lui sperava molto. Noi siamo meno ottimisti di lui, però ripercorrere la tradizione di pensiero filosofico, politico, giuridico, aiuta a comprendere che la pace non è impossibile”.

Nel video, le interviste a Corrado Petrocelli, Rettore Università di San Marino; Teodoro Lonfernini, Segretario Istruzione e Università e a Luciano Canfora, Direttore Dipartimento Storico e Giuridico

