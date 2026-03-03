Università di San Marino presenta le attività del Patto territoriale

L'Università di San Marino non vuole essere solo la sede della preparazione accademica, ma mette le proprie competenze al servizio del territorio, attraverso azioni che vanno a beneficio della cittadinanza e delle imprese. Una strategia portata avanti attraverso il Patto Territoriale, un organo consultivo che fornisce un punto di incontro e di dialogo tra l'Ateneo e i più importanti soggetti operanti nella Repubblica, da quelli del mondo culturale, professionale ed economico, a quello sindacale e delle associazioni.

Oggi sono state presentate le attività svolte e quelle previste per quest'anno, tutto nell'interesse del territorio e della popolazione sanmarinese. Il segretario alla cultura Lonfernini ha voluto ribadire il ruolo centrale dell'Università, che dice contribuisce alla qualità della vita e alla dinamicità del tessuto urbano. Il rettore di UNIRSM ha dichiarato:



"Il nostro impegno in quella che si chiama la terza missione è evidente, sotto gli occhi di tutti, aumenta di anno in anno. Il Patto Territoriale vuole dire due cose. La prima è che noi ci raccontiamo e noi rendiamo trasparente, pubblica, conoscibile da parte di tutti la nostra attività. E la seconda è che noi mettiamo questa attività a disposizione del territorio per la crescita, per lo sviluppo".

Un appuntamento atteso, quello di oggi, anche per presentare la prima società spin-off dell'Ateneo Sanmarinese, Aurora Lab, il cui atto costitutivo è stato firmato lo scorso 9 febbraio, che fornirà al territorio servizi orientati al benessere della persona sotto il profilo psicologico e della formazione.

Aurora Lab "Cercherà di fare da ponte tra la ricerca scientifica e l'erogazione di servizi proprio per il territorio e per le persone", ha detto la ricercatrice di UNIRSM Silvia Stefanelli, "Desideriamo offrire servizi nel campo della neuropsicologia, della pedagogia speciale, dell'inclusione, offrire contesti di apprendimento per bambini universitari e giovani adulti, per poter trovare un contesto nel quale poter trovare supporto per aspetti educativi e psicologici."









