Università di San Marino promossa dal programma europeo di valutazione

Solide relazioni tra docenti e studenti, laboratori accessibili e collaborazione con il mondo del lavoro: sono alcuni dei punti di forza riconosciuti all’Università di San Marino dall’Institutional Evaluation Programme (IEP), organismo indipendente che valuta la qualità delle istituzioni accademiche a livello internazionale.

Il giudizio è contenuto nel report ufficiale pubblicato in questi giorni, al termine di una serie di analisi, colloqui e sopralluoghi realizzati da un team di valutatori internazionali. Il documento evidenzia i progressi dell’Ateneo sammarinese in diversi ambiti: dalla didattica alla ricerca, fino all’internazionalizzazione e al legame con il territorio. Apprezzata, tra le altre cose, la partecipazione dell’Università a eventi di rilievo mondiale come Expo Dubai e Expo Osaka, così come il suo ruolo nello sviluppo del polo museale del Paese.

Tra gli elementi critici segnalati nel report, figurano invece la carenza di alloggi per studenti, la necessità di ampliare l’offerta formativa in lingua inglese e le difficoltà di finanziamento della ricerca, per cui si auspica una maggiore apertura ai fondi europei come Horizon Europe.

Il report sottolinea anche l’importanza del Patto Territoriale, che vede l’Università confrontarsi regolarmente con attori chiave della società sammarinese – dalle scuole alle imprese, dai sindacati alle associazioni culturali – per orientare strategie comuni e sviluppare nuovi corsi di studio.

Il riscontro ottenuto rappresenta un riconoscimento di rilievo per l’Ateneo anche a livello internazionale: lo IEP è infatti parte della European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e dello European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Il report completo è consultabile sul sito ufficiale dell’Università, all’indirizzo www.unirsm.sm.