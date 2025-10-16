Università “Il Sorriso”: l'Istituto Musicale ha dato il via all'Anno Accademico. Crescono le iscrizioni

Potente vettore di cultura la musica. Prologo ideale per questo Anno Accademico; il 30esimo per l'Università il Sorriso: aperta a tutti, e rivolta in particolare alla terza età. “L'obiettivo – spiega la Presidente Tonina Taddei - naturalmente è quello di far socializzare queste persone anziani, per non farle sentire sole e in più per mantenere viva la mente”.

Ricco, del resto, il programma. Che si articola da ottobre a maggio; con relatori sammarinesi e provenienti da oltreconfine. “Gli argomenti – è stato detto - spaziano da arte, musica, sociologia, astronomia, geriatria; e tanti altri”. Lezioni che si alterneranno ad uscite culturali e momenti conviviali. A testimonianza del livello dell'offerta una costante crescita degli iscritti: “quest'anno sono più di 80 – spiega la Presidente Taddei -; l'anno scorso eravamo una settantina”.

Ad inaugurare ufficialmente l'Anno Accademico, l'Istituto Musicale e i suoi allievi. Dal Professor Nicola Giaquinto digressioni coinvolgenti, ricche di aneddoti, relative a vita e opere dei grandi della musica; partendo dal periodo barocco. E a seguito di ogni spiegazione l'esecuzione di un brano dal vivo.