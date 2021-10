Università: oggi l'inaugurazione dell'anno accademico. Attesa per la lectio magistralis di Riccardi

Oggi pomeriggio alle 15.00 al Kursaal l'inaugurazione dell'Anno Accademico. A tenere una lectio magistralis sarà Andrea Riccardi, ex ministro italiano e fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Il Rettore dell'Università di San Marino riserva parole di grande e stima e considerazione per Riccardi: “Avviare con lui, in prima linea per pace e dialogo internazionali, le attività universitarie - osserva Corrado Petrocelli - significa per l'Ateneo confermare e proseguire con coerenza ed efficacia nel percorso che ci vede da tempo coinvolti in iniziative e corsi rivolti all’impegno sociale”.

Riccardi, nell'offrire un’anticipazione della lectio magistralis sottolinea che sarà "l'occasione di presentare la realtà del ruolo della nostra lingua come veicolo di una cultura e direi anche di un modo di vivere e di affrontare le sfide del presente nella globalizzazione”.