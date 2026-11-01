Universitari ospitati negli hotel: la soluzione in attesa dello studentato. Pascucci: "accolgo con favore ma non basta"

Sottoscritta lettera di intenti con un albergo e un residence: "attendiamo la casa dello studente, fondamentale"

San Marino corre ai ripari per gestire l'aumento di iscritti all’Università e, per far fronte alla carenza di posti letto, in attesa dello studentato ufficiale, decide di dirottare gli studenti verso le strutture turistiche. Per tamponare l'emergenza abitativa, le Segreterie di Stato al Territorio, all'Istruzione e al Turismo, insieme all'Ateneo, hanno siglato le prime lettere d'intenti con un hotel a Murata e un residence di Dogana Bassa. Si tratta di una soluzione ponte, in attesa che i cantieri previsti dalla legge sulla Pianificazione Territoriale diventino realtà. Ma cosa ne pensa il nuovo Rettore dell'Università Paolo Pascucci?

"Questa lettera di intenti tende sostanzialmente a proporre una soluzione interinale nell'attesa che si possa finalmente porre mano alla creazione di un vero e proprio studentato stabile, una casa dello studente, che per noi è assolutamente fondamentale per lo sviluppo della nostra Università. Però già questo può consentire di reperire residenzialità, a prezzi controllati, calmierati, che possono offrire ai nostri studenti la possibilità di risiedere agevolmente a San Marino e quindi di integrarsi anche meglio nell'ambito di questa comunità. Quindi io la saluto naturalmente con molto favore, noi abbiamo aderito all'iniziativa dei Segretari di Stato, perché riteniamo che questa cooperazione tra le varie istituzioni sia assolutamente il metodo giusto per affrontare problemi non facili, ma che possono trovare una soluzione", conclude il Rettore.

Per i trasporti degli studenti, si farà affidamento sul servizio a chiamata SMUVI. Vista l'urgenza di garantire il diritto all'abitare, le istituzioni hanno dovuto lanciare un appello pubblico ad albergatori e privati di tutto il Titano, specialmente nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle, per reperire nuove stanze ed evitare che la mancanza di alloggi freni l'attrattività dell'Ateneo.







