FOTOGRAFIA CINE-TV
Uno scatto (politico) alla Basilico
La prima testimonianza cinematografica sul web e in tv con Sky Arte dedicata al grande fotografo d'architettura attivo dagli anni 70 a Milano Gabriele Basilico morto nel 2003
Gabriele: ne parlò Toscani. Il regista Santamato coautore con la compagna dell'artista, Giovanna Calvenzi, in apertura del lavoro cine-fotografico divenuto un docu-film. Stefano Boeri da archistar valuta sorpreso la tecnica di progettazione nell'umano fotografico: “uno scatto alla Basilico” che faceva politica.
