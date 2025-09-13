FOTOGRAFIA CINE-TV

Uno scatto (politico) alla Basilico

La prima testimonianza cinematografica sul web e in tv con Sky Arte dedicata al grande fotografo d'architettura attivo dagli anni 70 a Milano Gabriele Basilico morto nel 2003

Gabriele: ne parlò Toscani. Il regista Santamato coautore con la compagna dell'artista, Giovanna Calvenzi, in apertura del lavoro cine-fotografico divenuto un docu-film. Stefano Boeri da archistar valuta sorpreso la tecnica di progettazione nell'umano fotografico: “uno scatto alla Basilico” che faceva politica.

