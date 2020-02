Uno SCIAMANO dall'Adriatico alle Alpi

“LO SCIAMANO DELLE ALPI”, ottavo romanzo del riminese Michele Marziani già in ristampa, è stato presentato anche al TREESESSANTA di San Marino. Edito da Bottega Errante proposto sul monte da Massimo Rastelli dopo l'anteprima domenicale alla Feltrinelli di Rimini. Il libro è la storia di ADRASTO BELTRAMI eremita delle valli dell'Ossola in Piemonte. Una storia di famiglia tra parenti nella zona aurea delle antiche miniere d'oro intorno a Domodossola. Una questione economica in città che si stempera in alpeggi e boschi dell'infanzia tra 4 fratelli ritrovati dopo anni di lontananza e silenzio. Il senso dell'amore e della malattia tra nuova e vecchia famiglia di un autore nato sul mare romagnolo emigrato in Alta Val di Sesia. MARZIANI “vive a lato” del mondo stando al centro del suo eremitaggio dove “coltiva parole e storie” come IL SUONO DELLA SOLITUDINE o LA TROTA AI TEMPI DI ZORRO oltre al manuale del cibo e del vino IL GAMBERO NERO.

