Uno sguardo inedito su Parigi: la fotografa Natcha Boughourlian

Ora aperta al pubblico del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio

di Giacomo Barducci
13 gen 2026

“Parigi insolita” è il titolo della mostra fotografica di Natcha Bourghourlian al Centro socio culturale di Dogana realizzata su iniziativa dell'Alliance Francaise di San Marino. Una serie di scatta realizzati dall'artista prima di lasciare Parigi per trasferirsi a Rimini.

Foto capaci di raccontare la capitale francese attraverso uno sguardo personale e non convenzionale. L'esposizione, già ospitata a Rimini, è ora aperta al pubblico del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio.

Nel servizio l'intervista a i Natcha Bourghourlian (Fotografa)




