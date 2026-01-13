CENTRO SOCIO-CULTURALE DOGANA
Uno sguardo inedito su Parigi: la fotografa Natcha Boughourlian
Ora aperta al pubblico del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio
“Parigi insolita” è il titolo della mostra fotografica di Natcha Bourghourlian al Centro socio culturale di Dogana realizzata su iniziativa dell'Alliance Francaise di San Marino. Una serie di scatta realizzati dall'artista prima di lasciare Parigi per trasferirsi a Rimini.
Foto capaci di raccontare la capitale francese attraverso uno sguardo personale e non convenzionale. L'esposizione, già ospitata a Rimini, è ora aperta al pubblico del Centro socio-culturale di Dogana fino al 30 gennaio.
Nel servizio l'intervista a i Natcha Bourghourlian (Fotografa)
