EMILIA ROMAGNA TEATRO Uno Shakespeare in amore a suon di Beatles PENE D'AMOR PERDUTE da Shakespeare per la regia di Massimiliano Farau torna al Teatro Due prodotto dalla Fondazione di Parma

Il sovrano di Navarra con tre amici sodali un tantino adolescenziali decide un triennio sabbatico di studi e astinenze in un luogo fuori dal tempo e dalla carne (soprattutto dal sesso): ma la principessa di Francia e tre damigelle sono in agguato... Belle, brillanti, e così affascinanti “maestre d'amore” pronte a farsi corteggiare. I quattro tentano con la poesia e l'intelletto (in stilnovo cortese e petrarchesco) di averne presto qualche diletto mal celato e picaresco... altrochè!

