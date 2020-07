TEATRO DI COMUNITÀ BOLOGNA Uno spettacolo nel campo di grano Riparte dai campi il Teatro delle Ariette in Valsamoggia bolognese, i teatranti-contadini dei Territori da Cucire, per 4 mercoledì di luglio mettono in scena “E RIAPPARVERO GLI ANIMALI” sul mondo del post lockdown

Paola Berselli in scena su testo della francese Zambon per la regia di Stefano Pasquini recita la terra, le valli, e gli animali che ritornano nei territori preziosi del passato contadino si riappropriano dello spazio e delle stagioni agricole. L'epoca dei grandi contagi per un futuro più umano ricomincia dalle bestie: “IN QUEL PUNTO, OGNI VOLTA, IN QUEL PUNTO PRECISO INCROCIO UN BARBAGIANNI. SO CHE È LÌ. PENSO CHE MI FACCIA DONO DELLA SUA PRESENZA. SFIORA LA MACCHINA E SCOMPARE...”. “Il mondo di prima è il mondo di dopo” dalle piazze ai campi, ancora, per ora.

fz

Intervista con STEFANO PASQUINI Regista e attore del TEATRO di COMUNITÀ

