"Il verbo degli uccelli"

La comunità multietnica dei lidi ravennati è anche casa del rap e festival delle arti, laboratori, musica undergrond regionale. Il Teatro delle Albe con un gruppo di oltre 100 persone (in stormi di volatili tra cui anche il Fratino romagnolo) mette in scena sul territorio IL VERBO DEGLI UCCELLI tratto dal testo sapienziale sufi. In fine Solo 30 'volatori' troveranno il vero Simorgh, il divino capo regale.