PRIMA TEATRO BO Uno spettacolo svizzero tedesco Arena del Sole di Bologna Teatro delle Moline ha presentato anche in replica pomeridiana DAS WEINEN di Dieter Roth tratto da un libro in un'opera realizzata dal musicista Christoph Marthaler

Ambedue svizzeri ROTH poeta, pittore e grafico, MARTHALER musicista e produttore, da fine anni 80 hanno portato in giro tra Basilea, Zurigo e Parigi, frammenti dell'opera letteraria creativa in formato 'irregolare' DAS WEINEN in lavori sparsi musicali e narrativi dopo quell'unico incontro artistico. 30 anni dopo torna la produzione teatrale nata dal 'connubbio' svizzero che sin dagli Ottanta prediligeva l'erosione del corpo, della mente e del ciccolato fondente, che cadenza lo scorrere lento del tempo in un “cròck!!!” ( Diter/Dieter Roth sosteneva l'importanza della “scrittura come ruminare e sfornare/formare frasi”). Il XX Secolo cadenzato dal PIANTO/WEINEN è una euforia cosmopolita tra centri e periferie che gli artisti svizzeri hanno trasformato in luce creativa giunta (in svizzero tedesco, Schweizerdeutsch ) fino a Bologna...

fz

