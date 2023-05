Uomini e animali salvati dalle donne

“Le Bestie”

“Le Bestie” della Galizia contro una coppia di agricoltori francesi arrivati nelle campagne di un villaggio sperduto per ristrutturare un casale e aprire un agriturismo. I vicini allevatori della fattoria confinante cominciano una faida d'odio e violenza contro l'estraneo (straniero?) usurpatore della terra. La guerra tra poveri è lo specchio del mondo in cui viviamo (tra città e campagna). Il confine tra vittime e BESTAS diventa sempre più labile... Sorogoyen guarda alla cronaca per dipingere un western famigliare galiziano in cui si domano uomini come cavalli (parallelo tra uomo e bestia).