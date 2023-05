EVENTI EMILIA Uomini e animali salvati dalle donne Omaggio bolognese al regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen con la programmazione a cura della Cineteca di AS BESTAS ultima opera del cineasta madrileno

“Le Bestie” della Galizia contro una coppia di agricoltori francesi arrivati nelle campagne di un villaggio sperduto per ristrutturare un casale e aprire un agriturismo. I vicini allevatori della fattoria confinante cominciano una faida d'odio e violenza contro l'estraneo (straniero?) usurpatore della terra. La guerra tra poveri è lo specchio del mondo in cui viviamo (tra città e campagna). Il confine tra vittime e BESTAS diventa sempre più labile... Sorogoyen guarda alla cronaca per dipingere un western famigliare galiziano in cui si domano uomini come cavalli (parallelo tra uomo e bestia).

