Uovo-Nido: un luogo vivo per piccini

Lo spettacolo è teatro d'attore e di figura prodotto da G. e G. per Accademia Perduta con pupazzi, musiche, voci, scenografie essenziali e ninna nanne, che addormentano... una ricerca realizzata con bambini da 0 a 6 anni in uno spazio svuotato dal tempo e dal colore come all'origine della vita: dal buio alla luce. L'uovo e la sua forma primordiale e misteriosa è alla base della vita, di ogni vita. Contiene sempre una sorpresa che piace tanto ai piccoli e affascina i grandi... quando si schiude. Che bella forma ha l'uovo; e ha sempre bisogno di un nido, caldo, con dentro qualcuno. C'è sempre qualcuno che arriva e un altro che aspetta per poi prendersene cura (anche i draghi magici hanno le uova e non fanno paura). La casa è bianca e fa il mondo tutto bianco: sicuro, tranquillo, dove niente può andar storto. Un giorno,però , arriva l'imprevisto (l'inatteso e inaspettato) fuori dagli schemi, che destabilizza. Il nuovo arrivato porta con se un DONO prezioso nel tempo: un uovo nuovo che è un mondo nuovo, diverso e più uguale degli altri.

