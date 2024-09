INTORNO A NOI Urbino da amare AMARCHE.IT fa tappa a Urbino “Città ideale”, Patrimonio UNESCO, centro rinascimentale e terra del Duca Federico da Montefeltro, luogo natale di Raffaello Sanzio

Il cittadino più illustre di Urbino è il pittore Raffaello. Una statua bronzea ottocentesca ricorda l'urbinate più famoso al mondo. Tavolozza e pennelli sono gli strumenti di famiglia che a casa sua già il padre, l'umanista di corte Giovanni Santi, utilizzava con maestria (attrezzo per la mescola dei pigmenti che usarono tutt'e due). La dimora natale del xv secolo conserva la memoria storica famigliare (prime opere e ricordi) e oggi è la sede del Museo e dell'Accademia Raffaello. Il Parco Belvedere, dedicato all'Aretino di San Sepolcro Piero della Francesca, dall'alto mostra le panoramiche architettoniche della cittadella antica. Vedute mozzafiato sulla bellezza che questi grandi artisti avevano dentro. Da sopra si scende come d'incanto dentro la storia della cultura rinascimentale. Il teatro Sanzio progettato dal Ghinelli nell'800 apre da sotto al Palazzo Ducale voluto dal conte Antonio da Montefeltro, nonno di Federico, nel 1466 proprio davanti alla cattedrale. Palazzo-icona universale della città nel mondo per i suoi Torricini. Struttura unica nel suo genere con la piazza rappresenta la “Città ideale” immaginata dal duca. La Fortezza Albornoz del 1300 è un altro punto panoramico-cartolina di Urbino imperdibile nelle giornate luminose. Una curiosità: Il Muro dei Bisbigli sotto i Torricini permette di sussurrare parole d'amore e di bellezza da un capo all'altro del semicerchio.

