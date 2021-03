"Usciamo dalla bolla": teatro a distanza con i rappresentanti sammarinesi dello spettacolo

Sentiamo Andrea Belluzzi

8 appuntamenti, teatro a distanza, artisti sul palco del Titano e pubblico a casa collegato da Zoom. Le istituzioni sposano il progetto di Fabrizio Raggi insieme al Castello del Circo, dopo oltre un anno in cui il Covid ha spento la cultura. “Per quanto la fruizione digitale non possa sostituire l'esperienza di essere dentro lo spettacolo – dice il direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj – l'iniziativa è di auspicio, nella speranza di tornare presto in sala”. Per la Segreteria alla Cultura l'evento è un segnale, un messaggio indirizzato sia al mondo della cultura e a chi vi lavora, sia al pubblico: “Abbiamo subito raccolto l'invito, appoggiando una iniziativa interessante. E' un segnale per chi vive professionalmente o per passione queste attività – dice il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi - è un segnale anche per il pubblico e per tutti i cittadini che vogliono tornare a vivere il teatro in presenza”.









Dal 30 marzo al 29 aprile, protagonista il mondo della cultura sammarinese, in tutte le sue espressioni. Si parte con la musica rap di Irol e Jack the Trick con dj Kd-One; la prosa, con Patrizia Bollini; gli sketch dei Bradipoteatar; il cabaret e i personaggi di sempre di Elisa Manzaroli; il Castello del Circo con la giocoleria di Lucia, Davide e Gloria; teatro per bambini con Ute Zimmerman; la musica di Arcomelo Ensemble e gli archi di Anselmo Pelliccioni; musica con Valentina Monetta, i successi dall'Eurovision e le interpretazioni di Mina e la Vanoni. Per ogni spettacolo, un link su Zoom – verranno segnalati sui canali social della Segreteria Cultura e della RTV. “Proviamo a fare questo esperimento, da casa e da teatro, per dare respiro agli artisti e alle persone a casa – dice il regista Fabrizio Raggi. L'arte ha un ruolo fondamentale, soprattutto in momento feroce come questo, in cui non possono venire meno il sogno, il sorriso, la voglia di creare”.