Ute Lemper in Piazzolla a Imola

Che la musica non abbia barriere lo prova UTE LEMPER artista cosmopolita di cultura tedesca influenzata dalla canzone francese che dopo 40 anni di attività vive e lavora a New York con i suoi 4 figli. Arriva in Italia per raccontarci il suo ASTOR PIAZZOLLA. Il maestro del malinconico “Tango nuevo” deve alla Parigi anni 50 e all'incontro con una donna la svolta che lo portò nella storia della musica mondiale. Nadia Boulanger docente e intellettuale francese lo spinge ad arricchire la musica popolare argentina ispirata al tango con il linguaggio colto e contemporaneo (così fece durante le loro esperienze parigine con Quincy Jones e Philip Glass) lavoro che oggi la cantante arricchisce della sua sensibilità canora e teatrale di donna sempre alla ricerca. UTE e ASTOR si icontrano reciprocamente proprio a Imola al Castello aprendo la XXII edizione del Festival emiliano romagnolo. La LEMPER è attrice, ballerina e autrice, massima interprete del cabaret tedesco e francese a partire dalle sonorita del compositore tedesco Kurt Weill. Dagli anni 20 del Novecento a Parigi agli anni 20 del Duemila in Italia UTE LEMPER stupisce ancora e sempre.

fz