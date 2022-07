EMILIA ROMAGNA EVENTI Ute Lemper in Piazzolla a Imola La cantante tedesca per il Festival emiliano romagnolo canta Astor Piazzola alla Rocca sforzesca imolese in un concerto tra il cabaret parigino e il tango argentino rivisitato dalla più grande interprete di sempre

Che la musica non abbia barriere lo prova UTE LEMPER artista cosmopolita di cultura tedesca influenzata dalla canzone francese che dopo 40 anni di attività vive e lavora a New York con i suoi 4 figli. Arriva in Italia per raccontarci il suo ASTOR PIAZZOLLA. Il maestro del malinconico “Tango nuevo” deve alla Parigi anni 50 e all'incontro con una donna la svolta che lo portò nella storia della musica mondiale. Nadia Boulanger docente e intellettuale francese lo spinge ad arricchire la musica popolare argentina ispirata al tango con il linguaggio colto e contemporaneo (così fece durante le loro esperienze parigine con Quincy Jones e Philip Glass) lavoro che oggi la cantante arricchisce della sua sensibilità canora e teatrale di donna sempre alla ricerca. UTE e ASTOR si icontrano reciprocamente proprio a Imola al Castello aprendo la XXII edizione del Festival emiliano romagnolo. La LEMPER è attrice, ballerina e autrice, massima interprete del cabaret tedesco e francese a partire dalle sonorita del compositore tedesco Kurt Weill. Dagli anni 20 del Novecento a Parigi agli anni 20 del Duemila in Italia UTE LEMPER stupisce ancora e sempre.

