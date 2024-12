UVPSM, boom di iscrizioni con partecipanti da 37 Paesi

La IV edizione di "Una Voce per San Marino", il festival musicale che seleziona il rappresentante sammarinese all'Eurovision Song Contest, sta registrando un record di iscrizioni con artisti provenienti da ben 37 Paesi, confermando il suo ruolo di piattaforma internazionale per la musica emergente. Questo incremento delle iscrizioni rispetto ai 35 Paesi dell’edizione precedente evidenzia il crescente prestigio dell’evento.

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione della vincitrice del Tour Music Fest 2024, Justine Mayer, che accederà direttamente alla prima semifinale. L'edizione 2024, sottolinea una nota di Media Evolution, vede un significativo aumento della partecipazione internazionale, con un’attenzione particolare verso la Spagna, dove la vittoria dei Megara nel 2023 ha ispirato molti nuovi artisti iberici a partecipare.

Il festival, aperto a artisti emergenti e Big senza limiti di cittadinanza o lingua, continua a crescere sia, come detto, per il numero di partecipanti, sia per la qualità dei progetti musicali. Le fasi di casting e accademia si terranno fino a gennaio 2025 al San Marino Outlet Experience, con le semifinali previste a febbraio 2025. La finalissima sarà invece al Teatro Nuovo di Dogana. Le iscrizioni per la IV edizione di UVPSM sono aperte fino al 31 dicembre 2024. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale: www.unavocepersanmarino.com.