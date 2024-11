UVPSM: conclusi i casting di novembre, ma è ancora possibile iscriversi

Si è conclusa la sessione di novembre dei casting di “Una Voce per San Marino”. Una tre giorni che ha visto esibirsi decine di artisti. Bergamo, Roma, Lamezia Terme per citare alcune città italiane da cui gli iscritti sono partiti per raggiungere San Marino. Ma anche da Repubblica Ceca e Spagna. C’è invece chi, data la distanza, ha deciso di affrontare le selezioni in modalità online: si sono così collegati artisti da Stati Uniti, Finlandia, Palestina, Inghilterra.



C’è chi suona, canta e scrive da tanti anni e che alle spalle ha decine di esperienze in Italia e all’estero; e c’è anche chi è alle prime armi, con tutta la tensione che ne consegue. Tutti accumunati da una grande passione per la musica, dalla voglia di trasmettere le proprie emozioni e l’ambizione di poter rappresentare San Marino all’ESC di Basilea.



Occhi attenti e orecchie tese durante le Masterclass tenute da Mimmo Paganelli ed Emilio Munda che, parlando anche delle proprie esperienze nel mondo della produzione e della scrittura, hanno saputo dispensare consigli preziosi.

L’appuntamento coi casting di UVPSM si rinnova a dicembre, dal 12 al 14, sempre negli spazi del San Marino Outlet Experience. È ancora possibile registrarsi al sito: https://www.unavocepersanmarino.com