EUROVISION SONG CONTEST 2023 UVPSM: ecco i primi finalisti. Alle 22 in tv la seconda semifinale

Ecco i primi finalisti di Una Voce per San Marino, usciti dalla prima semifinale di lunedì. Si tratta di Alfie Arcuri; Deborah Iurato; Deshedus e gli E.E.F. Nel corso della selezione, la giuria ha anche votato i primi 4 ripescati, che si giocheranno la successiva possibilità di arrivare alla serata del 25 febbraio. Si tratta di Camilla, Camille Cabaltera, Daudia ed Edoardo Brogi.

Questa sera alle 22.00 seguite la seconda semifinale su San Marino Rtv. Ecco gli artisti In gara

EIFFEL 65

Eleonora Alì

Ellynora

Erna Hriinn

Ferràn Faba

FLEXX (Eliza G_Saintpaul_D.D.S._Palmè)

FLORIN RADUTA

Francesca Monte & Kevan

Francesco Balasso

Francesco Da Vinci

Francesco Monte

FreakyBea

Gelida

GINNY VEE

Gisele Abramoff

Ice Eye

Ilenya

Iole

JENNY & ME

Jenny May

KIARA D.V. featuring PAMELA

IVONNE COLE

Kurt Cassar

La Bebae

Laioung feat. Marzio

Le Deva

Leonor

LODIA

