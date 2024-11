UNA VOCE PER SAN MARINO UVPSM, i casting sono sempre più internazionali Esibizione online per i concorrenti provenienti da Palestina, Inghilterra, Finlandia e Stati Uniti. Presenti al SM Outlet Experience una band ceca e una spagnola.

Giornata intensa per organizzazione, giuria e iscritti ai casting di “Una Voce per San Marino”. Ventitré gli artisti che si sono esibiti, tra cui quattro da remoto, provenienti da Palestina, Inghilterra, Finlandia e Stati Uniti. In presenza, invece, una band cieca e una spagnola.

Le masterclass di Emilio Munda e Mimmo Paganelli hanno, come di consueto, aperto e chiuso la giornata. Per tutti i partecipanti, anche l’opportunità di raccontare di più su se stessi e la loro musica nel Salotto di UVPSM, condotto da Mate.

I casting della sessione di novembre continueranno anche domani e sabato. Sul nostro profilo Instagram, le brevi interviste agli aspiranti vincitori del contest che rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Contest di Basilea.

