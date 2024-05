MADRID V Congresso Internazionale sulla Nobiltà: Silvia Berti presenta gli Ordini Equestri di San Marino "Nonostante siano stati istituiti da oltre100 anni, sono stati presi come esempio da altri Stati, dimostrando la loro estrema attualità"

V Congresso Internazionale sulla Nobiltà: Silvia Berti presenta gli Ordini Equestri di San Marino.

Ad un anno dal Congresso Internazionale sugli Ordini Cavallereschi che si è tenuto sul Titano in occasione del centenario dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, la tradizione sammarinese protagonista in questi giorni a Madrid nel V Congresso Internazionale sulla Nobiltà. La Direttrice del Cerimoniale di Stato, Silvia Berti ha relazionato sugli “Ordini Equestri della Repubblica di San Marino”, dei quali i Capitani Reggenti sono Gran Maestri pro tempore. Un intervento particolarmente apprezzato poiché, pur essendo ordini cavallereschi istituiti oltre 100 anni fa, sono stati presi come esempio da altri Stati, dimostrando la loro estrema attualità.

