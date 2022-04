EMILIA ROMAGNA TEATRO Valdoca: Pinocchio, marionetta o burattino? Torna a Bologna il Teatro Valdoca all'Arena del Sole con ENIGMA. REQUIEM PER PINOCCHIO testo di Mariangela Gualtieri per la regia di Cesare Ronconi spettacolo realizzato durante la pandemia tra Cesena e Mondaino

La trasposizione drammaturgica dei personaggi del Collodi (Fatina, Pinocchio e Mangiafuoco) ha la struttura del teatro greco (il coro libero e gli spettatori intorno nei palchi) ma non rispetta la fusione dei due mondi: la via della polis (realtà) e la strada del divino ma predilige la dimensione sovrannaturale. L'ENIGMA è l'adolescenza della trasformazione, come il corpo di Pinocchio, che trascende la carne per nascondersi nel legno. È Silvia Calderoni a dar forma al personaggio imbrigliato nella macchinosità legnosa, tra maschile e femminile anche più dei generi, mutevole e molteplice. La fatina è Chiara Bersani (che inscena anche il grillo) performer colpita da osteoporosi imperfetta la cui voce di scena viene dal doppiaggio 'deformato' di Mariangela Gualtieri. Tutti, in fine, ci chiediamo: ma Pinoocchio muore? Perché, in fondo, è il suo REQUIEM. Siamo tutti MARIONETTE (mosse da fili) o BURATTINI (mossi come pupazzi)?!

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: