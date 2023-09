INTORNO A NOI Valli marchigiane: le cascate del Fosso Cascate in provincia di Pesaro e Urbino, il Fosso Teria di Cagli, tra le “Meravigliose scoperte!” di AMARCHE.IT

Si chiamano Cascate di Pozza di Shiva nel cuore della Marca alta a Cagli (frazioni Pianello e Secchiano) immerse nella Valle del Bosso. Un torrente magico che s'inalvea in cascatelle e piscinette naturali di acqua cristallina dove è possibile fare il bagno in correnti chiare. Il percorso fluviale e boschivo è lungo più di un chilometro: rocce levigate (pareti di muretti a secco) e guadi in saliscendi da percorrere a piedi nudi nell'acqua. Le acque scendono direttamente fresche e limpide dalla montagna (Sorgente di San Nicolò) tra farfalle e libellule coloratissime nel sole di settembre. Poco oltre il tragitto continua verso Pian della Rave. Altre direzioni portano al Monte Petrano per il Sentiero degli Ammoniti di fossili marini giurassici. Non lontano dal Nerone sul pinnacolo (Pajar) del diavolo ci sono ancora le vestigia dell'Eremo di San Nicolò fondato da San Romualdo nell'anno Mille.

Guarda l'itinerario sul sito di Amarche

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: