Intorno a un grande tavolo-aia-piazza, attori-contadini e spettatori nel rito del 'RecitarMangiando', tutti insieme appassionatamente nel nostro concreto presente. Il teatro non è da buttare... tutto quanto si può cucinare come il sacro porco, l'animale della tradizione popolare, il maiale da amare (e mangiare). Il pasto delle Ariette è a base di formaggio, vino, torta di mele e tagliatelle, e di verdure le più belle, in autoritratti autoprodotti (fatti in casa).

