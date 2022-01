PITTURA E 7^ ARTE Van Gogh: Il giallo cromo dei fiori olandesi I GIRASOLI di Van Gogh nello spazio ARTE e CINEMA settimanale del circuito UCI in Romagna arriva il docufilm di David Bickerstaff prodotto dalla Adler Entertainment

Sono i dipinti più iconici del mondo I GIRASOLI del pittore fiammingo, nato nel 1853 a Zundert in Olanda, nascondono aneddoti e misteri, che dopo il restauro e il recupero di gran parte delle nature morte del Museo Van Gogh arrivano in multisala romagnola anche in riviera negli spazi d'essai. “La più grande storia mai dipinta” e una testimonianza cinematografica che si avvale di critici e botanici con al centro i fiori... Una lotta con il giallo cromo e le candele blu notturne. Una sfida di colori tra l'artista e la percezione della natura che va ben oltre il suo tempo. Vincet Van Gogh ha vinto dolorosamente la sua partita imponendo nei secoli un potente concetto di bellezza, che disarma l'occhio e il cuore (dello spettatore) anche oggi.

