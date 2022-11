SAN MARINO CINEMA Vecchi amori come bambini “ASTOLFO” di Gianni Di Gregorio protagonista Stefania Sandrelli dalla Festa cinematografica di Roma coprodotto dalla Rai alla settimana filmica del Concordia sammarinese

Se hai più di 60 anni o navighi per i settanta verso il mare della vita degli ottanta come i protagonisti, ASTOLFO sono io, e (lei o lui) sei tu... Gianni (l'aristocratico Astolfo) e Stefania non hanno paura da ironici istrioni ad affrontare l'amore senile in piena terza età anche della maturità artistica con leggerezza e allegria: sono due semplici autoritratti dipinti sullo schermo da Di Gregorio regista. Lui, il nobile professore decaduto e pensionato allontanato dalla casa romana (trasteverina) in affitto da una vita, torna al paese d'origine del centro Italia e ritrova in villa decadente e fatiscente (ormai) abusivi e approfittatori, ma!?; poi s'innamora della bella vedova matura relegata a far la nonna, insieme fuggono, e si regalano ancora i battiti del cuore con tutto l'amore 'anarchico' e impossibile dei ragazzini tornati bambini...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: