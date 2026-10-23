Il video della radio “popolare” dei Gialappi(s: per qualcuno col plurale british...). Finalmente i 3 mostrano la faccia al mondo dopo 40 anni grazie a Veltroni (sinceramente indistinguibili...). Un docu-film, canzone-teatro, con un canovaccio come in MAI DIRE GOL d'improvvisazione studiata (ridendo) a tavolino. Tre in un trinomio: radio/tv/palcoscenico con tanti artisti geniali. Dal 'filmaccione' di “Valterone” sono i talenti ad aver scoperto loro... Una storica réunion finalmente non solo in vo(x)ce.
Vedere i "Gialappi(s)" dopo 40 anni in voce
L'ASSURDA STORIA DELLA GIALAPPA'S BAND per la regia di Walter Veltroni in sala dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma
23 ott 2026
Il video della radio “popolare” dei Gialappi(s: per qualcuno col plurale british...). Finalmente i 3 mostrano la faccia al mondo dopo 40 anni grazie a Veltroni (sinceramente indistinguibili...). Un docu-film, canzone-teatro, con un canovaccio come in MAI DIRE GOL d'improvvisazione studiata (ridendo) a tavolino. Tre in un trinomio: radio/tv/palcoscenico con tanti artisti geniali. Dal 'filmaccione' di “Valterone” sono i talenti ad aver scoperto loro... Una storica réunion finalmente non solo in vo(x)ce.
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