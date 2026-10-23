CINEMA E TV

Vedere i "Gialappi(s)" dopo 40 anni in voce

L'ASSURDA STORIA DELLA GIALAPPA'S BAND per la regia di Walter Veltroni in sala dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Il video della radio “popolare” dei Gialappi(s: per qualcuno col plurale british...). Finalmente i 3 mostrano la faccia al mondo dopo 40 anni grazie a Veltroni (sinceramente indistinguibili...). Un docu-film, canzone-teatro, con un canovaccio come in MAI DIRE GOL d'improvvisazione studiata (ridendo) a tavolino. Tre in un trinomio: radio/tv/palcoscenico con tanti artisti geniali. Dal 'filmaccione' di “Valterone” sono i talenti ad aver scoperto loro... Una storica réunion finalmente non solo in vo(x)ce.


[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy