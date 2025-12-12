JESC 2025 "Vedrete una performance stellare", Martina CRV pronta a rappresentare San Marino al JESC. Aperte le votazioni Si può votare una volta sola, anche il proprio Paese, quindi i sammarinesi possono votare per Martina Crv, scegliendo il numero 4 sul portale jesc.tv

È tutto pronto per cominciare. Domani sera dalle 17 ora italiana la diretta su San Marino Rtv. La nostra rappresentante, Martina Crv, sta provando da una settimana. È arrivata il 6 dicembre a Tbilisi, in Georgia: siamo qui perché l’anno scorso è stata la vincitrice del Junior Eurovision. Già dal giorno successivo Martina si è messa al lavoro, studiando tutta la performance sul palco. Al Gymnastic Venue della Città Olimpica.

In “Beyond the stars”, oltre le stelle, canta, suona, balla e domani ci farà volare tra le stelle, così come dice il suo testo. Profondo, nonostante l’età: c’è la voglia di sognare, di raggiungere obiettivi ma dall’altra parte mantenere la leggerezza che l’età pretende. Martina lo ricordiamo ha 12 anni, quasi 13. È una giovane ragazza di Milano, scelta da San Marino dopo aver vinto la sua categoria del Tour Music Fest, la cui finale è stata proprio sul Titano.

United by music, il motto del Junior Eurovision, per ricordare che prima di tutto questa è un’occasione per i bambini, per i ragazzi di divertirsi e sperimentare sul palco, fare un’esperienza unica assieme a coetanei di Paesi diversi. Ultime novità dal Gymnastic Venue della Città Olimpica di Tbilisi. Giornata di prove generali per Martina Crv, che ha emozionato con la sua “Beyond the stars”. La giovane artista è molto soddisfatta della performance, in cui canta, suona la chitarra e si muove sul palco con naturalezza. Il brano racconta leggerezza e sogni, un’evasione positiva che colpisce nonostante la giovane età.

18 Paesi in gara. C’è anche l’Italia con Leonardo Giovannangeli e la sua rockstar. San Marino partecipò dal 2013 al 2015 e ora è tornato dall’anno scorso a gareggiare.

Jesc.tv è il sito su cui si può votare da stasera (12 dicembre) alle 21 ora italiana e fino all’inizio dell’evento, poi le votazioni riapriranno per 15 minuti alla fine dello show. Sul sito si devono votare 3 artisti e i relativi Paesi. Si può votare una volta sola, anche il proprio Paese, quindi i sammarinesi possono votare per Martina Crv. Hanno già votato le giurie professionali, ovvero quelle scelte dai vari broadcaster. Per San Marino tre adulti e tre bambini, tutti sammarinesi provenienti dal mondo musicale. I risultati delle giurie verranno svelati domani alla fine della puntata. Il voto delle giurie vale il 50%, così come il voto online.

La somma delle due componenti determinerà la classifica finale. Sabato 13 dicembre alle 17 ora italiana la diretta su San Marino Rtv del Junior Eurovision Song Contest , commentata da Mirco Zani e Anna Gaspari.

CLICCA QUI PER VOTARE MARTINA CRV (NUMERO 4)

Nel video il collegamento dell'inviata a Tbilisi Maria Letizia Camparsi con l’intervista a Martina Crv

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: