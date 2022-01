Venerdì esce il nuovo disco della sammarinese Sara Jane Ghiotti

Sentiamo Sara Jane Ghiotti

E' il suo secondo disco ed è il frutto di tre anni di ricerche sul poeta maledetto della musica italiana: Pietro Ciampi di cui ricorre proprio domani il 42esimo anniversario della morte. Lo stesso giorno in cui esce il cd per AlfaMusic – la versione digitale è disponibile dal 7 gennaio – del nuovo disco di Sara Jane Ghiotti: “Non siamo tutti eroi”. L'album della cantante, arrangiatrice e compositrice sammarinese tenta di far rivivere il difficile e controverso rapporto del cantautore toscano con la donna e lo fa, non a caso, con un organico tutto al femminile. "Piero Ciampi - spiega l'artista - spesso è stato additato come autore misogino e misantropo. In realtà io ho scoperto un Piero Ciampi femminista, che ha fatto molto per le grandi interpreti della musica italiana dei suoi tempi". La Ghiotti ha scelto il Teatro Petrella di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena, per la sua prima nazionale sabato 22 gennaio, quando aprirà la sezione musica del cartellone 2022 “Traversare l'inverno”. Un palco che porta fortuna, come ha ricordato la stessa artista: "Molti cantanti - racconta - hanno scelto nella loro carriera di far partire il loro tour da qui perché si diceva portasse bene. Dopo anni poco fortunati, anche io ho deciso di concedermi un po' di fortuna".

Nel video l'intervista alla cantante Sara Jane Ghiotti