Venerdì inaugura la mostra antologica di Rosolino Martelli a Palazzo Sums Lonfernini: "In questo momento rappresenta in vita l'emblema degli artisti sammarinesi"

"Durante la preparazione della mostra è stato come ritornare indietro, sulle pagine di un libro che avevo già visto, però con la qualità della visione rinnovata, alla luce anche delle modifiche che il tempo ha portato" Rosolino Martelli racconta così la sua ultima mostra in una vita che è stata arte della memoria, riscoperta dei luoghi dell'anima.

Venerdì la 17 a Palazzo Sums apre la sua antologica "La vita, la natura, la realtà" presentata oggi nella Segreteria di Stato all'istruzione. Un percorso espositivo ricco ed articolato in due sezioni a Palazzo Sums, ceramica e pittura. Martelli usa colori vibranti e racconta il rito della vita quotidiana, mentre le sue opere in ceramica testimoniano una raffinata capacità tecnica e una sensibilità estetica unica.

La seconda sezione è dedicata alla grafica, ed è allestita presso il Museo di Stato. Permette di esplorare il lato più incisivo e dettagliato. La mostra è promossa e organizzata dagli Istituti Culturali e curata da Roberta Aliventi che ha selezionato con attenzione le opere più significative dell'artista sammarinese.

"Abbiamo dovuto selezionare le opere, quindi non tutti i prestatori volontari hanno potuto avere l'opportunità di entrare all'interno della della mostra ma sicuramente apprezziamo la loro disponibilità e lo sforzo collettivo - spiega Vito Testaj, Direttore degli Istituti Culturali -. Questa è una mostra che, anche per questo motivo, ancora di più rappresenta sicuramente il lavoro dell'artista e l'impegno di tante famiglie sammarinesi".

Oltre alle creazioni visive Martelli ha esplorato anche il mondo letterario contribuendo con scritti e riflessioni che arricchiscono la sua figura di intellettuale. "Rosolino Martelli è un uomo a tutto tondo che ha vissuto il nostro paese in tutti i suoi ambiti e lo ha saputo fare attraverso tante competenze. In questo caso andiamo a manifestare una forse delle più belle, delle più romantiche, cioè la sua competenza artistica, la sua capacità di espressione. Possiamo dire che Rosolino Martelli in questo momento rappresenta, in vita, l'emblema degli artisti sammarinesi" ha concluso Teodoro Lonferini, Segretario alla Cultura.

Nel video le interviste a Rosolino Martelli artista, Vito Testaj, Direttore degli Istituti Culturali, Teodoro Lonferini, Segretario alla Cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: