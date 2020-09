INAUGURAZIONE BIENNALE VENEZIA 77: la mostra apre in multisala Cerimonia d'apertura della 77esima Mostra del Cinema di Venezia in diretta dal Lido dalle 18.45 le sale della riviera collegate attraverso RAI MOVIE e anteprima in multisala del primo film della Biennale, LACCI di Daniele Lucchetti, Rai-01 Distribution

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con la 77^ Biennale supera la crisi supportando l'industria dell'audiovisivo vivendo il festival in sicurezza rilanciando il comparto per la rinascita della esposizione veneziana nata negli anni 30 - dichiara il presidente della Biennale ROBERTO CICUTTO. Portare nelle sale le giornate di VENEZIA 77 serve a puntare sulla visione collettiva e la fruizione locale del cinema di casa nostra - dice il Direttore della Mostra ALBERTO BARBERA. Apre stasera al Lido LACCI di Lucchetti con Alba Rohrwacher, Lo Cascio, Laura Morante e Giovanna Mezzogorno, Silvio Orlando e Adriano Giannini. Da 11 anni la rassegna non apriva con una pellicola interamente nazionale targata Radio Televisione italiana. La storia è l'anatomia sentimentale di una vecchia coppia in crisi tra sofferenze e sensi di colpa: amore e disamore dopo 30 anni un piccolo giallo casalingo e un gatto. Tratta dal romanzo del napoletano Starnone considerato dal New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017.

fz



I più letti della settimana: