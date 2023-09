#VENEZIA80 Venezia, oggi i film di Sofia Coppola e Woody Allen Alla Mostra del Cinema la regista presenta "Priscilla", sulla vita dell'amore di Elvis Presley e il secondo "Coup de chance", sulla crisi di coppia

E' il giorno di Sofia Coppola e Woody Allen alla ottantesima Mostra di Venezia. La prima presenta “Priscilla”, in concorso, che ci immerge nella vita del re del rock, Elvis Presley, dalla prospettiva dell'amore più importante della sua vita. In gara anche "Evil does not exist" di Ryusuke Hamaguchi. “Coup de chance” di Woody Allen è invece fuori concorso, sulla crisi di una coppia apparentemente felice. Fuori gara anche Luca Barbareschi che torna alla regia con “The Penitent – A rational man”, tratto dalla piece di David Mamet. Da segnalare anche il debutto alla regia di Alessandro Roia, “Con la grazia di Dio”, storia noir di sensi di colpa e vendetta. Fa discutere, al Lido, la polemica innescata da Pierfrancesco Favino, che a margine dell'incontro per la presentazione di “Adagio” di Stefano Sollima, ha sostenuto l'assurdità di accettare il fatto che attori stranieri impersonino Ferrari, perché ci sarebbe un disprezzo per gli attori italiani. “Se un cubano non può fare un messicano – si è chiesto – perché un americano può fare un italiano? Ferrari in altre epoche lo avrebbe fatto Gassman, oggi lo fa Adam Driver e nessuno dice nulla”, conclude. C'è chi gli da' ragione, come Gabriele Salvatores, che chiede di rispettare certe icone italiane, anche perché spesso “gli americani hanno la tendenza a rendere ridicole certe nostre realtà”, aggiunge. A Venezia è stato arrestato un attore spagnolo, Gabriel Guevara, vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia era ieri sera, e su cui pendeva un mandato d'arresto internazionale per violenza sessuale. La Biennale, in una nota, precisa che la presenza del giovane attore non era legata ad alcuna attività o produzione della Mostra.

