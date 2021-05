Venezia: si inaugura il Padiglione San Marino alla Biennale di Architettura Si accendono le luci sull’area che ospita le opere dei professionisti Massimiliano Raggi ed Enrico Muscioni, dell’Università di San Marino e di alcuni artisti cinesi

Venezia: si inaugura il Padiglione San Marino alla Biennale di Architettura.

Il Padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale di Architettura 2021 di Venezia sarà inaugurato alle 16 alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, del Commissario Nazionale Paolo Rondelli e del curatore Vincenzo Sanfo e ovviamente dei due protagonisti, Enrico Muscioni e Massimiliano Raggi. La Biennale 2021 affronta quest’anno il tema "How will we live together" e ospita 113 partecipanti provenienti da 46 paesi oltre a ricerche fuori concorso e iniziative ed esposizioni collaterali.

San Marino mette a confronto il pensiero di due degli architetti sammarinesi che più si rapportano con il contesto internazionale Enrico Muscioni e Massimiliano Raggi, con le opere di alcuni scultori cinesi (Fan Haimin, Fu Yuxiang, Min Yiming, Nie Jingzhu, Wu Wei, Wang Yi, Shen Jingdong, Zhang Hongmei, Zhang Zhaohong e Zhu Shangxi) e con il lavoro di un gruppo di studio composto da docenti e studenti dell'Università degli studi di San Marino (coordinati da Riccardo Varini). L’area dedicata alle opere sammarinesi, è situata nell’Ateneo Veneto a Campo San Fantin 1897 all’interno dell’hub “Friendship project - proximity culture!”.





