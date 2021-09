MOSTRA CINEMA Venezia tra bellezza, talento e film più attesi Oggi "il buco" di Frammartino, seconda pellicola italiana delle cinque in gara

La bellezza sfila a Venezia, e cattura i flash dei fotografi non meno del talento. Cambiano personaggi e storie, ma non la colonna sonora che accompagna i cast: al loro passaggio, grida ed applausi. E' una mostra del cinema all'insegna della ripartenza e a vedere le code nei pochi luoghi di ristoro e all'ingresso in sala ci si dimentica, per un attimo, del Covid. Le mascherine ci riportano però giù dalle stelle, su un red carpet degno delle migliori annate. Tra i film più attesi Spencer di Pablo Larrain, in gara per il Leone d'oro, con Kristen Stewart che parla della sua Diana mettendo da parte lo sguardo triste della Principessa del Galles. Dietro di lei una locandina che è un'opera d'arte. Per Dune, in prima mondiale, l'attesa era spasmodica: dai fan della fantascienza agli ammiratori del cinema di Villeneuve, regista di pellicole come Arrival e Blade Runner 2049. Corre per il Leone d'oro anche 'The Last Daughter', esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, tratto da un romanzo di Elena Ferrante e con protagonista Olivia Colman. Oggi, in gara, il secondo dei cinque film italiani in concorso, 'Il buco' di Michelangelo Frammartino. In corsa anche 'Competencia oficial' di Gastón Duprat e Mariano Cohn: riflettori puntati su Penelope Cruz e Antonio Banderas.

