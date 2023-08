FESTIVAL DEL CINEMA Venezia80: Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani, 'al cinema devo il bello di poter comunicare i miei pensieri'

C'è voluto il compleanno, i primi 80 anni della Mostra d'arte cinematografica, il festival di cinema più antico del mondo, per assegnare il primo Leone d'oro alla carriera ad una regista. Liliana Cavani, 90 anni di lucida intelligenza, ritira il premio dalla 'sua' Charlotte Rampling, indimenticabile protagonista del Portiere di notte (1974), ringrazia la Biennale, i professionisti che l'hanno accompagnata nella carriera grata ma fredda.

La platea della sala grande del Palazzo del Cinema, con la folla delle grandi occasioni per la cerimonia di apertura con Comandante di Edoardo De Angelis - c'erano tra gli altri Luca Guadagnino che avrebbe dovuto aprire con Challengers con Zendaya - è in piedi a battere le mani. Lei sembra salutare ma poi con una voce finalmente un po' emozionata, ci ripensa e prosegue: "vorrei dire un'altra cosa. Sono la prima persona donna a ricevere questo premio e non è del tutto giusto - dice scatenando altri appalusi - ci sono donne sceneggiatrici e registe che stanno lavorando, che lavorano bene al pari degli uomini, se guardiamo bene, se diamo loro la possibilità di essere viste, ecco credo che il festival dovrebbe considerare anche che le donne. La mostra ha già tanti anni, è necessario senz'altro equilibrio in questo senso, mi auguro che il mio sia un inizio e che abbia un senso".

