"Venghino, signori, venghino... è arrivato il circo!"

Questa sera alle ore 19,00 in diretta zoom per TAD – Teatro a Distanza, gli artisti de Il Castello del Circo saranno on line dal Teatro Titano con uno spettacolo di cabaret tutto circense, in uno scoppiettante susseguirsi di numeri eseguiti dagli amici, collaboratori ed insegnanti professionisti del primo circo stabile della Repubblica di San Marino.

Lucia Righi condurrà la serata, fungendo da fil rouge tra gli artisti che si esibiranno, presentando Davide Baldassarri, maestro di manipolazione e giocoleria con i capelli e bolle giganti per i più piccoli; Anthony Putti che stupirà gli spettatori con i suoi movimenti fluidi attraverso le sfere che vivranno di vita propria; Gloria Barbanti che affascinerà il pubblico danzando in aria con anima e corpo; sul palco anche l'eccezionale di Magica Gilly, illusionista e maga di risonanza internazionale.

Per assistere allo spettacolo basta accedere alla piattaforma Zoom e cliccare sul seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82201850075?pwd=Wkh4RnNxU3ZyZHZKaVZyTEF2TXc2QT09

ID riunione: 822 0185 0075 - Passcode: 205338