Verdi di casa nostra

LE STANZE DI VERDI protagonista Giulio Scarpati per la regia di Riccardo Marchesini tratto dal libro “Verdi non è di Parma” edito da Persiano e scritto da Marco Corradi in anteprima a Piacenza, Cremona e Genova, in sala dal 6 ottobre

di Francesco Zingrillo
24 set 2025
Le stanze di Verdi
Le stanze di Verdi

Il docu-film è coprodotto dalla Regione Emilia-Romagna e girato nei luoghi elettivi del musicista tra Piacenza, Parma e Milano. Giuseppe Verdi amava a tal punto la sua terra piacentina (nasce, però, il 10 ottobre 1813 a Roncole di Busseto paarmense) da dedicarcisi in tutto tra campagna e agricoltura, lavoro e società del tempo. La sua casa è ancora lì a Villanova d'Arda di Piacenza tra Cremona e Parma non lontano da Milano dove il Maestro morì nel 1901. Un viaggio-racconto immaginario che ci restituisce VERDI direttamente dalle terre verdiane: genio e intimità per farci abitare la sua musica nata nel cuore di casa. LE STANZE, così, lo consegnano al mondo per sempre.




