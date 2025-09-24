EVENTI REGIONE Verdi di casa nostra LE STANZE DI VERDI protagonista Giulio Scarpati per la regia di Riccardo Marchesini tratto dal libro “Verdi non è di Parma” edito da Persiano e scritto da Marco Corradi in anteprima a Piacenza, Cremona e Genova, in sala dal 6 ottobre

Il docu-film è coprodotto dalla Regione Emilia-Romagna e girato nei luoghi elettivi del musicista tra Piacenza, Parma e Milano. Giuseppe Verdi amava a tal punto la sua terra piacentina (nasce, però, il 10 ottobre 1813 a Roncole di Busseto paarmense) da dedicarcisi in tutto tra campagna e agricoltura, lavoro e società del tempo. La sua casa è ancora lì a Villanova d'Arda di Piacenza tra Cremona e Parma non lontano da Milano dove il Maestro morì nel 1901. Un viaggio-racconto immaginario che ci restituisce VERDI direttamente dalle terre verdiane: genio e intimità per farci abitare la sua musica nata nel cuore di casa. LE STANZE, così, lo consegnano al mondo per sempre.

