Verso “Eurovision 2020: una serata in musica”, Gigi Restivo: "Continuate a votare la vostra hit preferita"

E' ormai conto alla rovescia per “Eurovision 2020: una serata in musica”, la risposta sammarinese alla cancellazione, causa virus, dell'evento annuale, insieme a Lia Fiorio e Gigi Restivo che detengono il record tra i conduttori eurovisivi. Appuntamento venerdì 15 maggio, a partire dalle 20 sulla nostra emittente: in rassegna i videoclip delle canzoni che sarebbero state in gara a Rotterdam, brani sottoposti in questi giorni alla web competition sul sito di www.sanmarinortv.sm.

Intanto, “Freaky!” continua a riscuotere successo tra il pubblico eurovisivo e non solo, conquistando i social network e raggiungendo complessivamente più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube nei canali ufficiali di Senhit e dello Eurovision Song Contest, con il video per la regia di Luca Tommassini. Sabato 16 maggio Senhit rappresenterà inoltre il Titano nello show che per una notte unirà tutta l’Europa: “EUROPE SHINE A LIGHT”.

Nel video su Skype Gigi Restivo parla della web competion per votare la vostra canzone ESC 2020 preferita.

